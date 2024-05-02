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Пикфорд находится на радаре у «Челси»

Дата публикации: 02-05-2024

В летнее межсезонье Джордан Пикфорд может сменить «Эвертон» на «Челси». «Пенсионеры» присматриваются к голкиперу «ирисок».

Минувшим летом состав «аристократов» пополнили сразу 2 новых вратаря. Роберто Санчес, изначально рассматриваемый в качестве первого номера, по ходу сезона проиграл конкуренцию Джордже Петровичу.

Ресурс «talkSPORT» утверждает, что в тренерском штабе «Челси» уверены в необходимости усиления вратарской линии. «Синие» хотят пригласить опытного игрока и видят в Пикфорде идеального кандидата на место в воротах.

С «Эвертоном» Джордан связан контрактом до лета 2027 года. Однако «ириски», испытывающие финансовые трудности, могут согласиться продать его.

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