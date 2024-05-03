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Ланс - Лорьян 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Сенегал пз Нампали Менди
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
10 Португалия пз Давид Кошта
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
95 Франция зщ Сулейман Туре
7 Греция зщ Панос Кацерис
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
19 Франция пз Лоран Абергель
6 Марокко пз Имран Луза
21 Франция пз Жюльен Понсо
10 Франция нп Бадредин Буанани
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0Ланс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3Ланс
09.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс5 : 2Лорьян
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Ланс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 2Лорьян
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс4 : 1Лорьян
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян2 : 3Ланс
02.11.2019 Франция - Лига 2 13-й тур Ланс1 : 0Лорьян
23.04.2019 Франция - Лига 2 34-й тур Ланс0 : 1Лорьян
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 2 : 1Ланс
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс1 : 0
12.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 2 : 1Ланс
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Ланс1 : 1
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 1Ланс
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лорьян1 : 2
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян1 : 4
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 3 : 0Лорьян
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 2 : 0Лорьян
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Тулуза3140
11 Реймс3140
12 Монпелье3137
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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