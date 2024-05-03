Ланс - Лорьян 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|19
|пз
|Лоран Абергель
|6
|пз
|Имран Луза
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|нп
|Бадредин Буанани
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Франк Эз
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Тулуза
|31
|40
|11
|Реймс
|31
|40
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25