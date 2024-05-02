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«Атлетико» выставил Облака на трансфер

Дата публикации: 02-05-2024

«AS» информирует, что ближайшим летом «Атлетико» планирует продать Яна Облака.

«Матрасники» рассчитывают сократить расходы по зарплате. В связи с этим в клубе намерены расстаться со словенским вратарем при наличии предложений, устраивающих мадридцев. В качестве замены Облака «Атлетико» рассматривает Георгия Мамардашвили, принадлежащего «Валенсии».

Ян является одним из ветеранов команды. В Мадрид футболист перебрался в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего голкипера 49 встреч за «Атлетико» (12 игр без пропущенных мячей).

Соглашение с Облаком действует до середины 2028 года. Ориентировочная стоимость игрока равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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