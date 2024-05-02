Клопп может вернуться в «Боруссию» Д

Дата публикации: 02-05-2024

В «Боруссии» (Дортмунд) рассматривают вариант с возвращением Юргена Клоппа. Последний по завершении текущего сезона уйдет из «Ливерпуля», о чем он ранее сообщил.



«The Independent» пишет, что «чёрно-жёлтые» планируют пригласить специалиста в структуру клуба на одну из должностей в руководстве. Вопрос, касающийся возвращения Клоппа, планируется проработать до лета следующего года.



Специалист работал тренером «Боруссии» в 2008-2015 годах, после чего возглавил «Ливерпуль».



В сезоне 2023/2024 дортмундцы по итогам 31 игры располагаются на 5-й позиции в Бундеслиге, имея в своем активе 57 очков. От третьего места клуб отделяет 7 очков. Также «Боруссия» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче полуфинала турнира команда Эдина Терзича обыграла «ПСЖ» (1:0).