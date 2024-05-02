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Источник: «Пари НН» возглавит специалист из Сербии

Дата публикации: 02-05-2024

Следующим тренером «Пари НН» могут назначить Сашу Илича. По данным Ивана Карпова, с сербским специалистом уже есть договоренность по условиям контракта. Соглашение с ним будет рассчитано на 1 год и 2 месяца. При этом пункта о досрочном прекращении сотрудничества в случае, если нижегородцы вылетят в ФНЛ, в контракте не будет.

В «Пари НН» также прорабатывали вариант с приглашением Станислава Черчесова, Игора Бишчана, Виктора Гончаренко и Роберта Морено. Бишчан отказался от предложения нижегородцев из-за политической ситуации, остальные – по личным причинам.

В настоящий момент Илич работает с греческим «Атромитосом». В различные периоды своей карьеры специалист возглавлял ЦСКА (София) и «Чукарички», а также ассистировал в сборной Сербии.

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