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Назван игрок, которого Слот может привести в «Ливерпуль»

Дата публикации: 02-05-2024

Арне Слот с большой долей вероятности станет наставником «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа.

Как пишет Руди Галетти, специалист уже подбирает футболистов, которых он намерен забрать с собой в Англию. Новичком «мерсисайдцев» может оказаться один из полузащитников «Фейеноорда». Речь идет о Квинтене Тимбере.

Инсайдер отмечает, что Слоту импонируют игровые качества хавбека. Квинтен приходится братом-близнецом Юррьену Тимберу, выступающему за «Арсенал».

Трудовые отношения 22-летнего игрока с «Фейеноордом» действуют до лета 2026 года. В текущем сезоне Тимбер провел за команду из Амстердама 43 встречи (8 забитых мячей, 9 ассистов).

Рыночный ценник на голландца составляет 22 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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