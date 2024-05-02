Назван игрок, которого Слот может привести в «Ливерпуль»

Дата публикации: 02-05-2024

Арне Слот с большой долей вероятности станет наставником «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа.



Как пишет Руди Галетти, специалист уже подбирает футболистов, которых он намерен забрать с собой в Англию. Новичком «мерсисайдцев» может оказаться один из полузащитников «Фейеноорда». Речь идет о Квинтене Тимбере.



Инсайдер отмечает, что Слоту импонируют игровые качества хавбека. Квинтен приходится братом-близнецом Юррьену Тимберу, выступающему за «Арсенал».



Трудовые отношения 22-летнего игрока с «Фейеноордом» действуют до лета 2026 года. В текущем сезоне Тимбер провел за команду из Амстердама 43 встречи (8 забитых мячей, 9 ассистов).



Рыночный ценник на голландца составляет 22 000 000 евро (Transfermarkt.de).