Хетафе - Атлетик Б 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик Б, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Илаш Мориба
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Оскар Родригес
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|6
|пз
|Микель Весга
|24
|пз
|Беньят Прадос
|30
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|18.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|25.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|73
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|64
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|33
|49
|8
|Валенсия
|33
|47
|9
|Вильярреал
|33
|45
|10
|Хетафе
|33
|43
|11
|Осасуна
|33
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|33
|38
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|34
|16
|Мальорка
|33
|32
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|33
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|33
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14