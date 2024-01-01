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Хетафе - Атлетик Б 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Хетафе
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик Б, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетик Б
Бильбао
13 Испания вр Давид Сория
18 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
24 Гвинея пз Илаш Мориба
20 Сербия пз Неманья Максимович
9 Испания пз Оскар Родригес
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
7 Испания нп Хайме Мата
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
6 Испания пз Микель Весга
24 Испания пз Беньят Прадос
30 Испания пз Унаи Гомес
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б2 : 2Хетафе
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Хетафе
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Хетафе2 : 2Атлетик Б
18.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б1 : 1Хетафе
06.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Хетафе0 : 0Атлетик Б
25.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Хетафе1 : 1Атлетик Б
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Атлетик Б0 : 2Хетафе
24.08.2019 Испания - Примера 2-й тур Хетафе1 : 1Атлетик Б
07.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Хетафе1 : 0Атлетик Б
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 1 : 3Хетафе
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Хетафе1 : 1
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 0Хетафе
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Хетафе1 : 0
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 3 : 1Атлетик Б
19.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б1 : 1
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б1 : 1
06.04.2024 Кубок Испании Финал Атлетик Б1 : 1 4 : 2
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 2 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Барселона3373
3
Лига чемпионов
Жирона3371
4
Лига чемпионов
Атлетико М3364
5
Лига Европы
Атлетик Б3358
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3349
8 Валенсия3347
9 Вильярреал3345
10 Хетафе3343
11 Осасуна3339
12 Алавес3338
13 Севилья3338
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3334
16 Мальорка3332
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3326
19
Зона вылета
Гранада3321
20
Зона вылета
Альмерия3314

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