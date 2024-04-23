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«Газпром» станет новым спонсором венгерского «Ференцвароша»

Дата публикации: 23-04-2024

По данным венгерского издания «Blikk», «Газпром» обсуждает с «Ференцварошем» условия спонсорского соглашения. Корпорация готова обеспечить клубу финансовую поддержку, которая позволит нарастить его бюджет до 50 млн евро.

Следует отметить, что «Газпром» уже спонсирует «Црвену Звезду». До 2022 года корпорация значилась в числе спонсоров «Шальке» и Лиги чемпионов, но впоследствии соглашение с ними было расторгнуто.

Двумя днями ранее «Ференцварош» в 6-й раз подряд завоевал чемпионство в Венгрии. Всего у клуба из Будапешта 35 титулов.

В настоящий момент наставником «зеленых орлов» является Деян Станкович.

Напомним, что в 2021-2023 годах клуб возглавлял Станислав Черчесов, который выиграл с «Ференцварошем» 2 чемпионства и кубок Венгрии.

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