«Барселона» готова продать Гюндогана ради трансферов Ольмо и Уильямса

Дата публикации: 28-07-2024

Sport.es сообщает, что «Барселона» может продать Илкая Гюндогана ради получения дополнительных средств на покупку Нико Уильямса из «Атлетика» и Даниэля Ольмо, принадлежащего «Лейпцигу».



Ханс-Дитер Флик, тренирующий каталонцев, хочет встретиться с Гюндоганом. Специалист намерен обсудить с хавбеком его будущее в клубе. К 33-летнему футболисту есть интерес со стороны катарского «Аль-Садда» и саудовских команд.



Состав «сине-гранатовых» Гюндоган пополнил прошлым летом в статусе свободного агента. До этого немец выступал за «Ман Сити».



В сезоне 2023/2024 на счету полузащитника 51 игра за «Барселону» (5 забитых мячей, 14 ассистов).



Контракт между «Барселоной» и Гюндоганом действует до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает немца в 15 млн евро.