Довбик принял трансферное предложение «Ромы» и близок к переходу в клуб

Дата публикации: 28-07-2024

Фабрицио Романо информирует, что карьера Артема Довбика продолжится в «Роме». Нападающий «Жироны» согласился подписать контракт с римской командой. Соглашение с украинцем будет рассчитано на 5 лет.



Ранее ряд источников сообщали, что «Атлетико» близок к приобретению Довбика. Клубы и сам игрок пришли к соглашению по условиям трансфера, но договориться по комиссионным сторонам не удалось.



В прошлом сезоне Довбик выходил на поле в футболке «Жироны» в 41 игре, отметившись в них 25 мячами и 10 результативными передачами.



Трудовые отношения 27-летнего украинца с испанской командой рассчитаны до середины 2028 года. Трансферная стоимость Довбика равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).