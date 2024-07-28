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Довбик принял трансферное предложение «Ромы» и близок к переходу в клуб

Дата публикации: 28-07-2024

Фабрицио Романо информирует, что карьера Артема Довбика продолжится в «Роме». Нападающий «Жироны» согласился подписать контракт с римской командой. Соглашение с украинцем будет рассчитано на 5 лет.

Ранее ряд источников сообщали, что «Атлетико» близок к приобретению Довбика. Клубы и сам игрок пришли к соглашению по условиям трансфера, но договориться по комиссионным сторонам не удалось.

В прошлом сезоне Довбик выходил на поле в футболке «Жироны» в 41 игре, отметившись в них 25 мячами и 10 результативными передачами.

Трудовые отношения 27-летнего украинца с испанской командой рассчитаны до середины 2028 года. Трансферная стоимость Довбика равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).

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