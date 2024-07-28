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«Арсенал» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за подписание Кьезы

Дата публикации: 28-07-2024

Федерико Кьеза привлек внимание еще одного клуба АПЛ. «TEAMtalk», ссылаясь на «Tutto Juve», пишет, что вингером «Ювентуса» интересуется «Арсенал».

«Пушкари» уже направили запрос по Кьезе в туринскую команду. Сам футболист готов рассмотреть вариант с завершением сотрудничества с «Ювентусом» в летнее межсезонье.

Ранее ресурс «Sport Mediaset» писал об интересе к 26-летнему форварду со стороны «Тоттенхэма». «Шпоры» оценили Кьезу в 30-35 млн евро.

В сезоне 2023/2024 итальянец провел за «бьянконери» 37 встреч, отличившись 10 раз и отдав 3 голевые передачи.

Соглашение нападающего с туринцами действует до середины 2025 года. Рыночный ценник на Кьезу равняется 35 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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