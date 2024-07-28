04:58 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 28 июля
Понедельник 29 июля
Свернуть список

«Севилья» близка к подписанию экс-нападающего «Манчестер Сити»

Дата публикации: 28-07-2024

Келечи Ихеаначо, ранее защищавший цвета «Лестера» и «Манчестер Сити», в ближайшее время может стать игроком «Севильи». Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Флорианом Плеттенбергом, стороны близки к согласованию сделки.

«Севилье» Ихеаначо достанется бесплатно. Состав испанской команды он пополнит в ранге свободного агента. 30-го или 31-го июля нигериец должен прибыть в расположение «Севильи» и пройти медосмотр. У сторон имеется устная договоренность по условиям перехода.

Минувший сезон Ихеаначо провел в «Лестере», в который перешел в 2017 году из «Ман Сити». В активе 27-летнего нападающего 5 голов и 1 результативный пас в 23 играх Чемпионшипа.

Рыночный ценник на форварда составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close