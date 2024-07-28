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«Челси» не заинтересован в переходе Лунина в клуб

Дата публикации: 28-07-2024

«Челси» не рассматривает вариант с подписанием Андрея Лунина, информирует «Mundo Deportivo».

Руководство «аристократов» хочет видеть в команде другого голкипера. Речь идет о Филипе Йоргенсене, права на которого принадлежат «Вильярреалу».

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Лунина на Кепу Аррисабалагу из «Челси». Испанский страж ворот минувший сезон отыграл за «сливочных» в рамках арендного соглашения.

Трудовой договор Лунина с мадридцами истекает следующим летом. В прошлом сезоне после травмы Куртуа 25-летний украинец стал основным кипером «Реала». В его активе 48 игр за «сливочных» (16 матчей без пропущенных мячей).

Трансферная стоимость Лунина равняется € 25 млн («Transfermarkt»).

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