«Челси» не заинтересован в переходе Лунина в клуб
Дата публикации: 28-07-2024
«Челси» не рассматривает вариант с подписанием Андрея Лунина, информирует «Mundo Deportivo».
Руководство «аристократов» хочет видеть в команде другого голкипера. Речь идет о Филипе Йоргенсене, права на которого принадлежат «Вильярреалу».
Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Лунина на Кепу Аррисабалагу из «Челси». Испанский страж ворот минувший сезон отыграл за «сливочных» в рамках арендного соглашения.
Трудовой договор Лунина с мадридцами истекает следующим летом. В прошлом сезоне после травмы Куртуа 25-летний украинец стал основным кипером «Реала». В его активе 48 игр за «сливочных» (16 матчей без пропущенных мячей).
Трансферная стоимость Лунина равняется € 25 млн («Transfermarkt»).