«Челси» не заинтересован в переходе Лунина в клуб

Дата публикации: 28-07-2024

«Челси» не рассматривает вариант с подписанием Андрея Лунина, информирует «Mundo Deportivo».



Руководство «аристократов» хочет видеть в команде другого голкипера. Речь идет о Филипе Йоргенсене, права на которого принадлежат «Вильярреалу».



Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Лунина на Кепу Аррисабалагу из «Челси». Испанский страж ворот минувший сезон отыграл за «сливочных» в рамках арендного соглашения.



Трудовой договор Лунина с мадридцами истекает следующим летом. В прошлом сезоне после травмы Куртуа 25-летний украинец стал основным кипером «Реала». В его активе 48 игр за «сливочных» (16 матчей без пропущенных мячей).



Трансферная стоимость Лунина равняется € 25 млн («Transfermarkt»).