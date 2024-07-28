«Арсенал» заинтересован в покупке чемпиона Европы Мерино

Дата публикации: 28-07-2024

«Арсенал» интересуется Микелем Мерино, выступающим за «Реал Сосьедад». Информацию в социальной сети «Х» разместил Маттео Моретто.



«Пушкари» уже контактировали с испанской командой по поводу трансфера Мерино. При этом до конкретных предложений дело пока не дошло.



Мерино обучался футболу в системе «Осасуны». Состав «Реала Сосьедад» хавбек пополнил в 2018 году. В прошлом сезоне на счету Микеля 45 встреч (8 забитых мячей, 5 голевых передач).



Контракт Мерино с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на 28-летнего полузащитника равняется 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



На завершившемся Евро-2024 Мерино вместе со сборной Испании завоевал золото турнира.