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«Арсенал» заинтересован в покупке чемпиона Европы Мерино

Дата публикации: 28-07-2024

«Арсенал» интересуется Микелем Мерино, выступающим за «Реал Сосьедад». Информацию в социальной сети «Х» разместил Маттео Моретто.

«Пушкари» уже контактировали с испанской командой по поводу трансфера Мерино. При этом до конкретных предложений дело пока не дошло.

Мерино обучался футболу в системе «Осасуны». Состав «Реала Сосьедад» хавбек пополнил в 2018 году. В прошлом сезоне на счету Микеля 45 встреч (8 забитых мячей, 5 голевых передач).

Контракт Мерино с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на 28-летнего полузащитника равняется 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

На завершившемся Евро-2024 Мерино вместе со сборной Испании завоевал золото турнира.

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