ПАОК объявил о трансфере Чалова

Дата публикации: 01-08-2024

Фёдор Чалов покинул лагерь ЦСКА. Новым клубом 26-летнего россиянина стал ПАОК.



«Фёдор наконец присоединился к нам!» – сообщила пресс-служба греческой команды в социальной сети «X».



По неофициальной информации, ЦСКА заработал на этой сделке 3 млн евро. Контракт нападающего с ПАОКом рассчитан на три года.



Чалов – воспитанник ЦСКА. За девять сезонов в футболке «армейцев» он отыграл 263 матча (89 голов, 44 ассиста). В сезоне-18/19 забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Карьера в столичной команде принесла Фёдору 2 трофея: Кубок и Суперкубок России.



Стоит упомянуть, что в 2022 году форвард ездил в аренду в швейцарский «Базель».



Рыночный ценник на Чалова составляет 11 000 000 евро (по оценке «Трансфермаркт»).