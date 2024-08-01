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ПАОК объявил о трансфере Чалова

Дата публикации: 01-08-2024

Фёдор Чалов покинул лагерь ЦСКА. Новым клубом 26-летнего россиянина стал ПАОК.

«Фёдор наконец присоединился к нам!» – сообщила пресс-служба греческой команды в социальной сети «X».

По неофициальной информации, ЦСКА заработал на этой сделке 3 млн евро. Контракт нападающего с ПАОКом рассчитан на три года.

Чалов – воспитанник ЦСКА. За девять сезонов в футболке «армейцев» он отыграл 263 матча (89 голов, 44 ассиста). В сезоне-18/19 забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Карьера в столичной команде принесла Фёдору 2 трофея: Кубок и Суперкубок России.

Стоит упомянуть, что в 2022 году форвард ездил в аренду в швейцарский «Базель».

Рыночный ценник на Чалова составляет 11 000 000 евро (по оценке «Трансфермаркт»).

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