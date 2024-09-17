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СМИ: «Реал» подпишет топ-защитника

Дата публикации: 17-09-2024

Издание «AS» сообщает, что «Реал» по-прежнему интересуется Альфонсо Дэвисом, права на которого принадлежат «Баварии». В настоящий момент стороны близки к закрытию сделки.

Информацию о возможном переезде канадца в Мадрид ранее публиковали ряд источников.

Предварительное соглашение с Дэвисом будет заключено уже в январе. В этот период у него останется всего 6 месяцев по контракту с «Баварией», поэтому «сливочные» смогут оформить его переход бесплатно.

За мюнхенцев левый фулбек выступает с 2019 года. В нынешней кампании в активе 23-летнего канадца 9 матчей за «Баварию» (без результативных действий).

Ориентировочный ценник на капитана сборной Канады равняется 50 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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