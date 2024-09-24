Владелец «Ромы» выкупил контрольный пакет акций «Эвертона»

Дата публикации: 24-09-2024

В пресс-службе «Эвертона» сообщили о выкупе контрольной доли акций клуба консорциумом Дэна Фридкина. Теперь сделку предстоит согласовать в регулирующих органах АПЛ, ассоциации футбола страны и управлении финансового контроля.



Как стало известно Бену Джейкобсу, в собственности Фридкина оказалась 94,1-процентная доля акций «ирисок». Также консорциум «The Friedkin Group» владеет «Каном» и «Ромой». Ранее американский бизнесмен выделил 200 млн евро на постройку нового стадиона «Эвертона», открыть который планируется в этом году.



«Рады сообщить о достигнутой договоренности о попечительстве легендарного клуба. Мы прикладываем все усилия, чтобы получить требуемые для завершения сделки разрешения. Наша первоочередная задача – обеспечить стабильность клуба», - публикует заявление консорциума пресс-служба «Эвертона».



По итогам 5 туров «скаузеры» находятся на 19-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 1 очко.