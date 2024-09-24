Замена де Брейне: «Сити» готов купить игрока за 100 млн евро

Дата публикации: 24-09-2024

По окончании сезона «Ман Сити» может расстаться с Кевином де Брейне. С учетом этого «горожане» уже сейчас начали искать замену бельгийцу. На его место клуб может подписать Джамала Мусиалу, выступающего за «Баварию».



«Team Talk» информирует, что «небесно-голубые» готовы предложить мюнхенцам 100 000 000 евро в качестве компенсации за атакующего хавбека. Однако даже этих денег может не хватить, чтобы заполучить Мусиалу, поскольку другим претендентом на него является «Реал». Кроме того, футболист интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Челси».



Трудовой договор Мусиалы с «Баварией» истекает в 2026 году. В этом сезоне футболист выходил на поле в футболке мюнхенцев в 6 встречах (3 гола, 3 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает 21-летнего немца в 130 млн евро.