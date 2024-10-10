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Клопп нашел работу после ухода из «Ливерпуля»

Дата публикации: 10-10-2024

По данным Флориана Плеттенберга, у Юргена Клоппа, минувшим летом покинувшего «Ливерпуль», появилось новое место работы. Специалист возглавил футбольное подразделение в структуре команд «Ред Булл».

Официальное назначение состоится в январе следующего года. При этом соглашение с Клоппом уже подписано. В контракте со специалистом есть условие, позволяющее ему досрочно покинуть свой пост в случае, если ему поступит предложение возглавить сборную Германии. В обязанности Клоппа будет входить оказание консультационных услуг клубам «Ред Булл», функционирующим в Японии, Германии, Бразилии, Австрии и США.

В 2015-2024 годах немец работал тренером «Ливерпуля». Вместе с «мерсисайдцами» Клопп побеждал в АПЛ, ЛЧ, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке Англии и Кубке английской лиги.

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