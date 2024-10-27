Эрве Ренар снова возглавил сборную Саудовской Аравии

Дата публикации: 27-10-2024

В аккаунте сборной Саудовской Аравии в соцсети появилась информация, что новым наставником команды назначен Эрве Ренар. Ранее он уже работал со сборной. Специалист вывел ее на ЧМ-2022. Саудовскую Аравию Ренар возглавлял в 2019-2023 годах.



У француза большой опыт работы со сборными. В различные периоды своей карьеры он возглавлял Анголу, Гану, Марокко, Замбию и Кот-д’Ивуар. При этом с конголезцами специалист победил в Кубке африканских наций в 2015 году, а с Замбией – в 2012 году.



В 2023-2024 годах Ренар также работал в женском футболе.



Ранее в Саудовской Аравии решили отказаться от услуг Роберто Манчини, разорвав трудовой договор с итальянцем. В качестве причин ухода 59-летнего специалиста называются ухудшение отношений с игроками и неудовлетворительные результаты.