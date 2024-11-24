В «Реале» готовы заплатить 100 млн евро за Дьекереша

Дата публикации: 24-11-2024

«El Gol Digital» утверждает, что «Реал» готов выложить за центрфорварда «Спортинга» приличную сумму. В Мадриде видят в Викторе Дьекереше потенциальную замену Килиану Мбаппе или Винисиусу Жуниору.



«Сливочных» не устраивает игра француза, пополнившего состав «Реала» минувшим летом.



Что касается Винисиуса, то у Карло Анчелотти есть сомнения, что бразильцу удастся сохранить игровую форму на фоне психологических проблем после того, как он не стал обладателем «Золотого мяча», а со сборной потерпел ряд неудач.



В клубе надеются, что с приходом Дьекереша «Реалу» удастся преодолеть игровой кризис и улучшить игру в атаке.



«Спортинг» согласен расстаться со шведом, но хочет получить за него порядка 100 000 000 евро. Другим претендентом на нападающего является «Барселона».