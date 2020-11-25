Эмполи - Удинезе 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
25 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|6
|пз
|Ойер Саррага
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Флорьян Товен
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Коста Руньяич
История личных встреч
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|4 : 1
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|13
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Парма
|13
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Комо
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8