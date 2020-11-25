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Эмполи - Удинезе 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
25 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Эмполи
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
8 Англия пз Фаустино Анджорин
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
6 Испания пз Ойер Саррага
9 Англия нп Кинан Дэвис
10 Франция нп Флорьян Товен
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 1Эмполи
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0Удинезе
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Эмполи0 : 1Удинезе
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Удинезе1 : 1Эмполи
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе4 : 1Эмполи
06.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Эмполи3 : 1Удинезе
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе3 : 2Эмполи
11.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 1Удинезе
22.01.2017 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 0Удинезе
28.08.2016 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе2 : 0Эмполи
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Эмполи
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Эмполи1 : 0
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 1Эмполи
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Эмполи0 : 1
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 1Удинезе
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Удинезе0 : 2
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 3 : 2Удинезе
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Удинезе2 : 0
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Аталанта1328
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Ювентус1325
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Парма1312
14 Верона1312
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Комо1310
18
Зона вылета
Монца139
19
Зона вылета
Лечче129
20
Зона вылета
Венеция128

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