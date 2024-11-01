00:01 ()
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
25 Англия зщ Ллойд Келли
20 Англия зщ Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
14 Швеция нп Александер Исак
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5Ньюкасл Юнайтед
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 4Вест Хэм Юнайтед
17.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Ньюкасл Юнайтед
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Ньюкасл Юнайтед1118
10 Фулхэм1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close