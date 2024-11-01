Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|25
|зщ
|Ллойд Келли
|20
|зщ
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|14
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 5
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|17.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|10
|Фулхэм
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4