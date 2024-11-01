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Эстегляль - Пахтакор 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Эстегляль
Пахтакор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстегляль - Пахтакор, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстегляль
Тегеран, Иран
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
История личных встреч
26.09.2020Лига чемпионов АФК - 20201/8 финалаПахтакор2 : 1Эстегляль
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур3 : 0Эстегляль
22.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турЭстегляль0 : 1
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур2 : 0Эстегляль
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турЭстегляль3 : 0
13.09.2021Лига чемпионов АФК - 20211/8 финалаЭстегляль0 : 2
21.11.2024Узбекистан — ПФЛ 202425-й турПахтакор0 : 2
09.11.2024Узбекистан — ПФЛ 202424-й тур5 : 2Пахтакор
05.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турПахтакор0 : 1
31.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202423-й турПахтакор3 : 1
26.10.2024Узбекистан — ПФЛ 202422-й тур2 : 0Пахтакор
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Наср410
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Аль-Райян43
8
1/8 финала
Эстегляль43
9 Персеполис42
10 Пахтакор42
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн41
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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