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Аль-Гарафа - Аль-Наср 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Аль-Гарафа
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Гарафа - Аль-Наср, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур1 : 1Аль-Гарафа
22.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Гарафа1 : 2
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Гарафа4 : 2
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур3 : 0Аль-Гарафа
13.08.2024Элитная Лига Чемпионов АФК2-й квалификационный раундАль-Гарафа1 : 0
22.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига11-й турАль-Наср1 : 2
08.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига10-й тур0 : 1Аль-Наср
05.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турАль-Наср5 : 1
01.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига9-й турАль-Наср1 : 1
25.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига8-й тур3 : 3Аль-Наср
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Наср410
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Аль-Райян43
8
1/8 финала
Эстегляль43
9 Персеполис42
10 Пахтакор42
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн41
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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