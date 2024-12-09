«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в молодом таланте из Бразилии

Дата публикации: 09-12-2024

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, на Витора Рейса из «Палмейраса» претендуют сразу два английских гранда. Речь идет об «Арсенале» и «Челси». Лондонские команды рассматривают вариант с подписанием защитника в летнее межсезонье.



Рейс обучался футболу в системе «Палмейраса». В основе бразильской команды он дебютировал в 2024 году. Всего на счету центрдефа в этом году 33 встречи (2757 игровых минут) и 2 забитых мяча. Трудовой договор Рейса с «зелено-белыми» действует до декабря 2028 года.



Ориентировочный ценник на 18-летнего футболиста составляет 10 000 000 евро (по информации с портала Transfermarkt.de).



На счету Рейса 9 матчей за молодежную сборную Бразилии U17 (без забитых мячей).