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Гент - ТСЦ 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20185
12 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
Гент
ТСЦ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - ТСЦ, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
БельгияВоутер Вранкен
СербияЙован Дамьянович
История личных встреч
07.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 17-й турГент2 : 0
04.12.2024Кубок Бельгии1/8 финала3 : 2Гент
01.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 16-й тур2 : 2Гент
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Гент
24.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур6 : 0Гент
08.12.2024Сербия — Суперлига18-й тур0 : 0ТСЦ
04.12.2024Сербия — Суперлига6-й тур3 : 1ТСЦ
01.12.2024Сербия — Суперлига17-й турТСЦ4 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 2ТСЦ
10.11.2024Сербия — Суперлига15-й тур3 : 3ТСЦ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси412
2
1/8 финала
Легия412
3
1/8 финала
Ягеллония410
4
1/8 финала
Рапид В410
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш410
6
1/8 финала
Фиорентина49
7
1/8 финала
Олимпия Л49
8
1/8 финала
Лугано49
9
Плей-офф
Хайденхайм49
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс48
11
Плей-офф
Серкль Брюгге47
12
Плей-офф
Юргорден47
13
Плей-офф
АПОЭЛ47
14
Плей-офф
Викингур Р47
15
Плей-офф
Борац Б-Л47
16
Плей-офф
Пафос46
17
Плей-офф
Хартс46
18
Плей-офф
Гент46
19
Плей-офф
Копенгаген45
20
Плей-офф
Целе44
21
Плей-офф
ТСЦ44
22
Плей-офф
Бетис44
23
Плей-офф
Астана44
24
Плей-офф
Панатинаикос44
25 Санкт-Галлен44
26 Ноа44
27 Мольде43
28 Омония43
29 ТНС43
30 Млада-Болеслав43
31 ХИК43
32 ЛАСК42
33 Истанбул Башакшехир42
34 Петрокуб41
35 Динамо Мн40
36 Ларн40

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