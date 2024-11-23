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Реал Сосьедад - Динамо Киев 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
12 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Реал Сосьедад
Динамо К

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Динамо К, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 3Реал Сосьедад
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1 ДВРеал Сосьедад
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Реал Сосьедад2 : 0
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
08.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
04.12.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Динамо К
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Динамо К
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Динамо К1 : 2
23.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Динамо К3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги Европы: «Реал Сосьедад» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Атлетик Б616
2
1/8 финала
Лацио513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче68
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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