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Юнион - Ницца 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Юнион
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Ницца, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ФранцияФранк Эз
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
08.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 17-й тур0 : 0Юнион
04.12.2024Кубок Бельгии1/8 финалаЮнион3 : 2
01.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 16-й турЮнион2 : 1
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 1Юнион
24.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й тур1 : 1Юнион
07.12.2024Франция — Лига 114-й турНицца2 : 1
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур4 : 1Ницца
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турНицца1 : 4
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНицца2 : 1
10.11.2024Франция — Лига 111-й турНицца2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Атлетик Б616
2
1/8 финала
Лацио513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче68
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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