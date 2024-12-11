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Ольмо может покинуть «Барселону» бесплатно, если его не зарегистрируют

Дата публикации: 11-12-2024

«Mundo Deportivo» информирует, что «Барселона» может потерять Дани Ольмо. Если с регистрацией хавбека возникнут проблемы, то у него будет возможность уйти бесплатно. Данное условие включили в договор с представителем сборной Испании в августе этого года. Тогда Дани дал согласие на то, чтобы его зарегистрировали лишь на первую часть сезона. Опцией можно будет воспользоваться до завершения контракта, рассчитанного до 2030 года.

Сам Ольмо не беспокоится относительно своего будущего. Он доверяет руководству «Барсы» и рассчитывает продолжить выступление за «сине-гранатовых».

Регистрация полузащитника действует до 31-го декабря. Продлить ее на более длительный срок клубу пока не удалось.

В текущем сезоне Ольмо принял участие в 12 матчах за команду Ханса-Дитера Флика (6 голов).

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