Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по будущему Рэшфорда

Дата публикации: 11-12-2024

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «МЮ» готов отпустить Маркуса Рэшфорда. Сообщается, что «красные дьяволы» ждут предложений по нападающему в январе и хотят продать его максимум к лету 2025 года. Расставание с игроком позволит клубу заметно разгрузить зарплатную ведомость и вписаться в требования финансового фэйр-плей.



Рэшфорд является воспитанником академии «манкунианцев». За первую команду «Юнайтед» он выступает с 2016 года.



В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 23 встречи в футболке английской команды (7 забитых мячей, 3 голевые передачи).



Трудовые отношения с Рэшфордом истекают в июне 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает Маркуса в 60 млн евро.