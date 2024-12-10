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Мусаев прокомментировал слухи насчет интереса «ПСЖ» к Сперцяну

Дата публикации: 10-12-2024

Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», поделился своим мнением по вопросу возможного трансфера Эдуарда Сперцяна. Ранее ряд источников сообщили, что хавбеком интересуется «ПСЖ».

«Сможет ли Сперцян выдержать уровень данной команды? Когда был интерес к Матвею Сафонову, мне сразу сказали, поскольку было обращение в клуб. По Эдуарду все тихо. Какой смысл говорить о слухах?» - цитирует наставника «быков» ресурс «РБ Спорт».

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2026 году. В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 25 играх в составе «чёрно-зелёных» (6 забитых мячей, 3 голевые передачи).

Рыночная стоимость Сперцяна – 20 миллионов евро («Transfermarkt»).

«Краснодар» завершил первую часть сезона 2024/2025 в лидерах РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.

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