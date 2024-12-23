В РПЛ может появиться еще один Джон Кордоба

Дата публикации: 23-12-2024

Сразу две команды РПЛ проявляют интерес к Джону Кордобе из «Мильонариоса». Речь идет о «Рубине» и «Ахмате». Информацией со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, поделился «Чемпионат». Вингер входит в список интересов российских клубов, но не значится в числе приоритетов.



Контрактом Кордобы владеет гватемальский «Малакатеко». За колумбийскую команду он выступает на правах аренды. В 27 встречах в футболке «Мильонариоса» Джон отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Основной для колумбийца является позиция правого вингера, но он может сыграть слева в нападении или в качестве центрфорварда.



Аренда Кордобы действует до конца текущего сезона. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего колумбийца в 1,2 млн евро.