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«Ювентус» хочет заполучить Осимхена

Дата публикации: 29-01-2025

К Виктору Осимхену есть интерес со стороны «Ювентуса». «Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководство туринцев рассматривает форварда в качестве потенциального сменщика Душана Влаховича. Серб может покинуть команду до закрытия зимнего трансферного окна.

На Осимхена претендуют и другие клубы, среди которых «ПСЖ» и команды, представляющие АПЛ.

Контрактом нападающего владеет «Наполи», выкупивший его у «Лилля» за 77,5 млн евро. Нынешний сезон нигериец проводит в «Галатасарае» на правах аренды. В 20 встречах за турецкую команду Осимхен забил 16 мячей и сделал 5 ассистов.

Соглашение 26-летнего футболиста с «адзурри» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает Осимхена в 75 млн евро.

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