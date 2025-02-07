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«Арсенал» может побить личный трансферный рекорд, подписав Лаутаро

Дата публикации: 07-02-2025

«Арсенал» заинтересован в подписании Лаутаро Мартинеса из «Интера», сообщает «Fichajes». Переход «пушкари» намерены оформить по окончании сезона и готовы выделить на покупку центрфорварда свыше 120 млн евро. Если сделка состоится, то лондонцы побьют свой рекорд по сумме трансфера.

Усилить атакующую линию «Арсенал» пытался в январе, но найти нападающего клубу не удалось.

Мартинес выступает в составе «Интера» с 2018 года и является одним из лидеров команды. В сезоне 2024/2025 на счету футболиста 31 встреча во всех турнирах (15 забитых мячей, 6 голевых передач).

Срок действия контракта 27-летнего аргентинца с «нерадзурри» ограничен летом 2029 года. Рыночный ценник на Мартинеса составляет 100 млн евро («Transfermarkt»).

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