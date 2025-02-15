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Исак по-прежнему интересен «Барселоне», клуб следит за игроком с 2020 года

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«Барселона» не оставляет попыток подписать Александера Исака. «AS» утверждает, что Деку, занимающий должность спортивного директора каталонцев, считает, что форвард «Ньюкасла» сможет заменить в команде возрастного Роберта Левандовски. Вместе с тем его подписание возможно только после завершения сотрудничества с польским нападающим.

«Барселона» начала следить за Исаком с 2020 года, когда тот защищал цвета «Реала Сосьедад». Однако из-за проблем с финансами «сине-гранатовые» не могли позволить себе его трансфер.

С «Ньюкаслом» Исака связывают трудовые отношения до 2028 года. В сезоне 2024/2025 на счету шведа 28 встреч в составе «сорок» (19 забитых мячей, 5 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает 25-летнего игрока в 75 000 000 евро.

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