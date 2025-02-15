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«Байер» может отпустить Алонсо в «Реал», несмотря на действующий контракт

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

Между руководством «Байера» и главным тренером команды Хаби Алонсо существует договоренность о том, что 43-летний специалист может в любой момент попросить клуб об уходе в «Реал». Такой информацией располагает «Relevo».

Генеральный директор «фармацевтов» Фернандо Карро находится в очень хороших отношениях с Алонсо. Функционер пообещал Хаби отпустить его в Мадрид, как только у того появится желание поработать с «галактикос».

Ранее неоднократно сообщалось, что Алонсо является первым кандидатом на замену Карло Анчелотти в «Реале».

Напомним, испанец работает в «Байере» с 2022 года. Действующий контракт коуча с леверкузенцами в силе до середины 2026 года. По итогам сезона-23/24 «красно-бело-черные» под руководством Хаби выиграли чемпионат и Кубок Германии. Кроме того, команда добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Аталанте» (0:3).

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