"Дженоа" - "Венеция". Прогноз на матч чемпионата Италии 17 февраля

Дата публикации: 17-02-2025 00:50

25-й тур Серии A растянулся с пятницы по понедельник, и этот матч — единственный, вынесенный на начало недели. Встреча станет также противостоянием двух бывших опорных полузащитников: «Дженоа» под руководством Патрика Виейра принимает «Венецию» Эусебио Ди Франческо на стадионе «Луиджи Феррарис».

Ситуация у гостей сложная — команда борется за выживание и всего на два очка опережает замыкающую таблицу «Монцу». В нынешнем сезоне «Венеция» одержала лишь три победы, причем все на своем поле (одна из них — осенью как раз над «Дженоа»). В гостях же главные достижения — ничейные результаты с «Ювентусом» и «Фиорентиной».

«Дженоа» находится в более комфортном положении. Команда типичный середняк: чередует победы и поражения, способна отобрать очки у «Милана» или «Болоньи», но уступает претендентам на медали. К тому же фактор домашнего поля играет в ее пользу.

Возможные варианты ставок:

— победа «Дженоа» (кф. около 1,9);

— тотал больше 2 голов (кф. около 1,6).