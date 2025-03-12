Урал - Рубин 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 15:00
12 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 12 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Олег Александрович Шатов (и.о.)
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|29.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|4 : 0
|05.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0 ДВ
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|12.03
| Акрон
Спартак М
|12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|12.03
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|12.03
|16.04