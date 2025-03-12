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Урал - Рубин 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 15:00
12 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Урал
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Рубин, которое состоится 12 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Олег Александрович Шатов (и.о.)
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин1 : 3Урал
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал1 : 3Рубин
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Рубин1 : 1Урал
06.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Урал0 : 1Рубин
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа B Урал2 : 0Рубин
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин2 : 1Урал
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал3 : 0Рубин
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Рубин4 : 0Урал
05.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Урал
27.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Урал2 : 0 ДВРубин
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Урал
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Урал1 : 0
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Урал
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 4Урал
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Урал
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин2 : 1
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 0Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Рубин
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин5 : 3
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов (Этап 2): «Урал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

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