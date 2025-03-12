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Лидс Юнайтед - Миллуолл 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 21:45
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
12 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Лидс Юнайтед
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 12 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2Миллуолл
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Миллуолл1 : 0Лидс Юнайтед
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Миллуолл
17.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Миллуолл0 : 3Лидс Юнайтед
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Миллуолл2 : 1Лидс Юнайтед
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Миллуолл1 : 1Лидс Юнайтед
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед3 : 4Миллуолл
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 0Лидс Юнайтед
09.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 2Миллуолл
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Миллуолл0 : 2
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Миллуолл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Миллуолл
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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