Ростов - Зенит 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 17:15
12 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 12 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|03.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|29.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|12.03
| Акрон
Спартак М
|12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|12.03
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|12.03
|16.04