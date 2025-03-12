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Ростов - Зенит 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 17:15
12 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Ростов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Зенит, которое состоится 12 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Ростов1 : 2Зенит
03.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Ростов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Зенит
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит2 : 1Ростов
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит2 : 1Ростов
29.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1Зенит
16.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0Зенит
02.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит3 : 1Ростов
03.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит2 : 2Ростов
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ростов2 : 4Зенит
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ростов
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Ростов1 : 1
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов1 : 1
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 1
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Зенит
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Зенит2 : 2
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 1
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал 0 : 3Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
12.03
Акрон
Спартак М
12.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
12.0316.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
12.0316.04

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