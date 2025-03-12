"Астон Вилла" – "Брюгге". Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 марта

Дата публикации: 12-03-2025 01:41

В среду в Англии состоятся два матча Лиги чемпионов, но интрига в них минимальна. Встреча "Арсенала" с ПСВ уже потеряла всякое напряжение, а во втором поединке ситуация кажется предрешенной. Однако история знает примеры, когда отставание в два мяча удавалось отыграть, даже на выезде.

"Брюгге" ранее преподнес сенсацию, выбив из турнира "Аталанту", и именно в гостях одержал решающую победу (3:1). Если бельгийцам удастся повторить этот результат, они сравняют счет по сумме двух матчей. Однако ситуация совсем иная: в противостоянии с бергамасками команда Ники Хайена сначала выиграла дома, что позволило ей действовать вторым номером на выезде. Теперь же в Бирмингеме им придется самим идти вперед.

А это серьезная проблема, ведь "Астон Вилла" практически не проигрывает на своем поле. С начала сезона на "Вилла Парк" команда уступила всего дважды: "Арсеналу" в августе и "Кристал Пэлас" в октябре (в Кубке лиги, который не считается приоритетным турниром).

Исходя из этого, самый очевидный вариант для ставки – победа хозяев (кф. – до 1.65). Если же рискнуть, можно обратить внимание на тотал голов "Брюгге" меньше 0,5 (кф. — 2.70). Отсутствие Эмилиано Мартинеса может стать фактором, но, возможно, именно его травма заставит "Виллу" действовать еще надежнее в обороне.