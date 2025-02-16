Мерло: «Краснодар» продаст Кастаньо в «Ривер Плейт» за 9 млн долларов

Дата публикации: 16-02-2025 23:36

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х», журналистом Сезаром Луисом Мерло, между «Ривер Плейт» и «Краснодаром» достигнута договоренность по переходу Кевина Кастаньо. Сумма трансфера составит 9 млн долларов (около 8,5 млн евро).



С аргентинской командой полузащитник заключит соглашение до конца 2028 года. Стороны продолжают обмен документами, необходимыми для подписания договора.



За «быков» Кастаньо выступает с января 2024 года. Права на него краснодарцы выкупили у «Крус Асуль» за 7,3 млн евро. В этом сезоне на счету колумбийца 21 игра за «быков» (1 забитый мяч, 4 ассиста).



Контракт Кастаньо с «Краснодаром» истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего опорника в 6 млн евро.