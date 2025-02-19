Экс-защитник «Интера» Киву возглавил «Парму»

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

Кристиан Киву получил назначение в «Парму». О подписании соглашения со специалистом сообщили в пресс-службе итальянской команды. Детали договора не раскрываются.



Ранее Николо Скира писал, что контракт экс-игрока «Интера» и «Ромы» с «крестоносцами» будет действовать до лета 2025 года. В нем пропишут условие пролонгации, которое вступит в силу, если клубу удастся остаться в Серии А. Следует отметить, что ранее Киву еще не работал главным тренером.



Прежним наставником «Пармы» был Фабио Пеккью. Накануне руководство команды расторгло с ним соглашение. Специалист работал с «жёлто-синими» с лета 2022 года.



Пармезанцы с 20 набранными очками по итогам 25 туров расположились на 18-й строчке в таблице Серии А. Отставание от спасительного 17-го места составляет 1 очко.