1xBet вышел в финал престижной премии SiGMA Africa Awards 2025

Дата публикации: 26-02-2025 08:49

Глобальная букмекерская компания 1xBet уверенно удерживает позиции среди флагманов индустрии iGaming и продолжает получать высокие оценки профессионального сообщества. В этот раз бренд был включен в шорт-лист престижной премии SiGMA Africa Awards 2025 в номинациях «Лучший спортивный оператор года» и «Лучший мобильный оператор года».

Лауреатов определит решение авторитетного жюри и результаты голосования на странице премии. Торжественное вручение наград состоится 10 марта, в день открытия саммита SiGMA Africa 2025, который пройдет в выставочном центре Sun Exhibits at GrandWest в Кейптауне, ЮАР.

«В прошлом году 1xBet был признан лучшим спортивным букмекером Африки, и мы хотим подтвердить этот статус. Наша команда приложила максимум усилий, чтобы предоставить клиентам лучший игровой опыт – с большим выбором спортивных событий и увлекательными промо. Также мы уделили особое внимание мобильному приложению, сделав его еще более удобным для пользователей. Мы рады, что наши усилия были отмечены ведущими экспертами отрасли», – заявил представитель 1xBet.

Участие в финале премии SiGMA Africa Awards 2025 – не единственный значительный успех 1xBet за последний год. Ранее бренд получил награду Mobile Sports Product of the Year на International Gaming Awards 2025, завоевал титул «Лучшая партнерская программа года» по версии SiGMA Asia Awards 2024 и был признан «Лучшим киберспортивным оператором года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Africa Awards 2025

SiGMA Africa Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Африке, Европе, Азии и Латинской Америке и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Africa Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.