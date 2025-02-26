Ноттингем - Арсенал 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Микель Артета
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|11.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|27
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9