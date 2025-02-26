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Ноттингем - Арсенал 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ноттингем Форест
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Арсенал, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
53 Англия нп Итан Нванери
19 Бельгия нп Леандро Троссард
30 Англия нп Рахим Стерлинг
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Микель Артета
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал3 : 0Ноттингем Форест
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ноттингем Форест1 : 2Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
30.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Арсенал
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 4 : 3Ноттингем Форест
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
11.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Ноттингем Форест
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест7 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Арсенал0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Арсенал
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Арсенал
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Арсенал5 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2743
7 Челси2643
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2637
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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