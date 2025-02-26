"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Прогноз на матч чемпионата Англии 26 февраля

Дата публикации: 26-02-2025 08:50

Интригующее противостояние в 27-м туре АПЛ: «Манчестер Сити», который рискует остаться без Лиги чемпионов, отправляется в гости к «Тоттенхэму», идущему на 12-м месте, но набравшему отличную форму с тремя победами подряд.

Обе команды переживают непростые времена. «Сити» уже потерпел восемь поражений в чемпионате — столько Гвардиола не проигрывал за сезон за всю свою карьеру. К тому же клуб впервые под его руководством не вышел даже в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь балансирует на грани топ-4 в АПЛ. В обороне у «горожан» тоже проблемы — 37 пропущенных мячей, что больше, чем у «Кристал Пэлас», «Эвертона», «МЮ» и «Вест Хэма», а отставание от «Ливерпуля» уже 20 очков.

Для «Тоттенхэма» задачи в чемпионате не столь амбициозны, но теоретически можно побороться за еврокубки, хотя отрыв в 10 баллов делает это непростой миссией. При этом «шпоры» традиционно неудобны для «Сити» на своем поле: с 2019 по 2023 год они обыгрывали «горожан» в шести домашних матчах подряд, не пропуская ни разу. В этом сезоне команда Энджа Постекоглу уже успела выбить «Сити» из Кубка лиги (2:1), а затем разгромила его на «Этихаде» (4:0).

Однако сейчас у «Сити» есть шанс на реванш, и ставка на их победу с коэффициентом 2,00–2,05 выглядит оправданной. Также интересными вариантами могут стать тотал меньше 3,5 (коэффициент около 2,00), ведь в трех из последних четырех матчей этих команд забивалось не более трех голов. Еще один любопытный вариант — гол Омара Мармуша, который начинает находить себя в составе «Сити» (кф. 2,15–2,20).