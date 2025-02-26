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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 22:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
26 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Кубок Испании, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Реал Мадрид, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
6 Испания зщ Ариц Элустондо
3 Испания зщ Айен Муньос
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Мартин Субименди
14 Япония пз Такефуса Кубо
28 Испания пз Пабло Марин
16 Испания пз Хон Андер Оласагасти
10 Испания нп Микель Оярсабаль
13 Украина вр Андрей Лунин
17 Испания зщ Лукас Васкес
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
19 Испания пз Даниель Себальос
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Реал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Реал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
01.03.2021 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Реал Сосьедад5 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 0Реал Сосьедад
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Реал Сосьедад
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад2 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Мадрид2 : 0
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Реал Мадрид
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 3Реал Мадрид
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала Кубка Испании: «Реал Сосьедад» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Компостела
Алавес
0 : 1
Вильямуриэль
Райо Вальекано
0 : 5
Гихуэло
Оуренсе
1 : 2
Лансароте
Расинг
3 : 4
Побленсе
Вильярреал
1 : 6
Хаэн
Кадис
0 : 3
Л'Оспиталет
Сарагоса
1 : 5
Астур
Вальядолид
1 : 4
Эуропа
Альбасете
2 : 1
Сьюдад де Лусена
Леганес
1 : 2
Ибиса Ислас Питиусас
Химнастик
1 : 2
Лас Розас
Севилья
0 : 3
Олот
Кордова
1 : 1 4 : 3
Беасайн
Картахена
0 : 1
Лангрео
Ориуэла
1 : 2 ДВ
Мостолес
Бургос
2 : 5
Бергантиньос
Марбелья
1 : 2
Эскобедо
Понферрадина
0 : 0 4 : 5
Льейда
Баракальдо
1 : 3
Ларедо
Еклано
0 : 6
Саламанка
Алькоркон
1 : 0
Утебо
Унионистас де Саламанка
0 : 4
УД Логроньес
Эйбар
1 : 0 ДВ
Сант-Андреу
Мирандес
2 : 1
Хувентуд Торремолинос
Самора
1 : 2
Нумансия
Спортинг Хихон
0 : 1
Бадалона
Уэска
0 : 2
Кортес
Гранада
0 : 2
Конкенсе
Ибица
1 : 0
Касереньо
Химнастика Сеговиана
2 : 1 ДВ
Кория
Эльче
0 : 3
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Альмерия
1 : 2
Агилас
Кастельон
0 : 1
Эстремадура
Жирона
0 : 4
Сан-Педро
Сельта
1 : 5
Атлетико Пасо
Эльденсе
0 : 1
Сан-Тирсо
Эспаньол
0 : 4
Барбастро
Аморебьета
4 : 0
Вик
Атлетико М
0 : 2
Туделано
Минера
0 : 5
Реал Авила
Овьедо
0 : 0 3 : 0
Дон-Бенито
ФК Андорра
1 : 2
Льянера
Культураль Леонеса
0 : 2 ДВ
Эстепона
Малага
3 : 2 ДВ
Куарте
Расинг Ф
1 : 3
Онтиньена
Лас-Пальмас
0 : 7
Хевора
Бетис
1 : 6
Альфаро
Тенерифе
0 : 2 ДВ
Чиклана
Осасуна
0 : 5
Херес
Сеута
0 : 1
Эхеа
Эркулес
1 : 0
Понтеведра
Леванте
4 : 1
Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
0 : 5
Манисес
Хетафе
0 : 3
Парла Эскуэла
Валенсия
0 : 1
2-й раунд
Реал Авила
Вальядолид
2 : 4 ДВ
Еклано
Эльче
0 : 1
Сарагоса
Гранада
2 : 2 4 : 5
Саламанка
Сельта
0 : 7
Барбастро
Эспаньол
2 : 0
Эуропа
Лас-Пальмас
1 : 2
Унионистас де Саламанка
Райо Вальекано
2 : 3
Химнастик
Уэска
0 : 1
Сант-Андреу
Бетис
1 : 3
Кадис
Эльденсе
0 : 1
Культураль Леонеса
Альмерия
1 : 2
Оуренсе
Депортиво
1 : 0
Расинг
Спортинг Хихон
1 : 0
УД Логроньес
Жирона
0 : 0 4 : 3
Эстепона
Леганес
2 : 2 4 : 5
Эхеа
Валенсия
1 : 3
Самора
Тенерифе
0 : 0 1 : 3
Понтеведра
Вильярреал
1 : 0
Касереньо
Атлетико М
1 : 3
Сеута
Осасуна
2 : 3
Ориуэла
Хетафе
0 : 0 0 : 3
ФК Андорра
Картахена
0 : 1
Баракальдо
Расинг Ф
1 : 2
Понферрадина
Кастельон
1 : 1 4 : 3
Марбелья
Бургос
1 : 0
Конкенсе
Реал Сосьедад
0 : 1 ДВ
Минера
Алавес
2 : 2 4 : 2
Олот
Севилья
1 : 3
1/16 финала
Расинг Ф
Райо Вальекано
1 : 3
Гранада
Хетафе
0 : 1 ДВ
Понтеведра
Мальорка
3 : 0
Уэска
Бетис
0 : 1
Тенерифе
Осасуна
1 : 2
Альмерия
Севилья
4 : 1
Барбастро
Барселона
0 : 4
УД Логроньес
Атлетик Б
0 : 0 3 : 4
Марбелья
Атлетико М
0 : 1
Эльче
Лас-Пальмас
4 : 0
Оуренсе
Вальядолид
3 : 2
Понферрадина
Реал Сосьедад
0 : 2
Расинг
Сельта
2 : 3
Картахена
Леганес
1 : 2
Минера
Реал Мадрид
0 : 5
Эльденсе
Валенсия
0 : 2
1/8 финала
Оуренсе
Валенсия
0 : 2
Понтеведра
Хетафе
0 : 1
Альмерия
Леганес
2 : 3
Барселона
Бетис
5 : 1
Эльче
Атлетико М
0 : 4
Атлетик Б
Осасуна
2 : 3
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
3 : 1
Реал Мадрид
Сельта
5 : 2 ДВ
1/4 финала
Атлетико М
Хетафе
5 : 0
Леганес
Реал Мадрид
2 : 3
Реал Сосьедад
Осасуна
2 : 0
Валенсия
Барселона
0 : 5
1/2 финала
Команда12
Барселона
Атлетико М
25.0202.04
Команда12
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
26.0201.04
Финал
SF1
SF2
26.04

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