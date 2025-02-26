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Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 26 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
14 Дания пз Кристиан Эриксен
13 Дания пз Патрик Доргу
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
31 Англия вр Алекс Палмер
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
14 Ирландия пз Джек Тейлор
29 Англия пз Джейден Филоген
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1Манчестер Юнайтед
23.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед3 : 0Ипсвич Таун
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ипсвич Таун1 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 4Ипсвич Таун
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ипсвич Таун1 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2764
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2647
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2644
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2644
6 Борнмут2743
7 Челси2643
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2637
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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