Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 26 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-02-2025 21:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 26 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|13
|пз
|Патрик Доргу
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|31
|вр
|Алекс Палмер
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|14
|пз
|Джек Тейлор
|29
|пз
|Джейден Филоген
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Киран Маккенна
История личных встреч
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|23.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|64
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|26
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|44
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|44
|6
|Борнмут
|27
|43
|7
|Челси
|26
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9