«Манчестер Сити» может побороться с «Арсеналом» за вратаря «Эспаньола»

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

«Estadio Deportivo» информирует, что «Ман Сити» интересуется Жоаном Гарсией, принадлежащим «Эспаньолу». На голкипера испанской команды претендуют несколько европейских топ-клубов. Фаворитом в борьбе за Гарсию считается «Арсенал».



«Football Espana» пишет, что соглашение «Эспаньола» с голкипером действует до середины 2028 года. Однако в контракте прописано условие по отступным, размер которых составляет 25 млн евро. При этом ближайшим летом испанцы будут готовы отпустить вратаря за меньшую стоимость.



В текущем сезоне Гарсия защищал ворота «Эспаньола» в 25 встречах, пропустив в них 36 голов (4 «сухих» матча).



Рыночный ценник на 23-летнего игрока равняется 10 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).